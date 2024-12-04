Eczane önünde hareketli anlar! 'Bomba' zannedildi, gerçek sonradan ortaya çıktı...

Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:17

Güncelleme: 04.12.2024 - 07:19

Bartın’ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi’nde kapısı kilitli bir eczanenin önüne bırakılan turuncu renkteki kutu, polisi alarma geçirdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutuda bulanan seri numaraları üzerine ise eczane yetkilisine telefonla ulaştı. Bölgede güvenlik tedbirleri alan polisler, çevrede inceleme ve araştırma yaptı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Eczane yetkilisi ile de telefonla görüşen ekipler, şüpheli olduğu ihbar edilen kutunun içerisinde ilaç bulunduğunu ve mümessiller tarafından bırakıldığını belirledi.

Tespitin ardından rahat nefes alan ekipler, kutunun dışarıya bırakılmaması konusunda eczane yetkilisini ikaz etti.