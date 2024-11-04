Çalıştığı eczaneden 1 milyon liralık ilaç çaldı: Tutuklandı

Samsun’da 7 aydır çalıştığı eczaneden geceleri ilaç hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalıştığı eczaneden 1 milyon liralık ilaç çaldı: Tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:36

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir eczanenin sinekliğini esneterek içeri giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon lira değerinde kanser ilacı ile sentetik ecza uyuşturucu hap çaldı.

Olay dün ortaya çıkınca polise haber verildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili aynı eczanede 7 aydır çalıştığı öğrenilen B.C. ile U.T.’yi gözaltına aldı.

U.T. ile birlikte 165 adet eczaneden çalındığı ileri sürülen uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli, İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınan U.T. serbest bırakılırken, eczane çalışanı B.C. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. B.C., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun #eczane

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