Eczanede fenalaşan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nde annesi eczaneden ilaç aldığı sırada fenalaşan 2 yaşındaki Sinay Mina, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:49
Eczanede fenalaşan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina, yüksek ateş sebebiyle rahatsızlandı.

Annesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sinay Mina, muayenenin ardından ilaç almak için gittikleri eczanede fenalaştı.

Tekrardan hastaneye kaldırılan Sinay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sinay Mina’nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sinay’ın cenazesi, Muratevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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