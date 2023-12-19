Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:40

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:40

Vatan gazetesi Ankara temsilciliği yapan Bilal Çetin, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bilal Çetin2in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki,

Bilal Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Bilal Çetin neden öldü?

BİLAL ÇETİN KİMDİR?

Bilal Çetin, 1958'de Bergama'da doğdu. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Kariyerine 1979'da Türk Haberler Ajansı ile başladı. Rapor, Yeni Asır, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı. Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah ve Vatan gazetelerinde Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk'teki Parametre programında yorumculuk yaptı. 2011 yılında Vatan'daki görevinden istifa edeceğini açıklasa da,fikrinden vazgeçerek bu görevine devam etti. Bu görevini 2014'e kadar sürdürdü. Çetin, Sürekli Basın Kartı taşımaktaydı.

BİLAL ÇETİN'İN ÖZEL HAYATI

Bilal Çetin, Semra Çetin ile evli ve 1 kız çocuk sahibi idi.

BİLAL ÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Bilal Çetin, 18 Aralık 2023 tarihinde karaciğer kanserinden Koç Üniversitesi Hastanesinde 65 yaşında öldü.