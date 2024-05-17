Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: 'Ölü' olduğunu öğrenen yurttaş 'sağ' belgesine 12 gün sonra kavuştu

Samsun'un Yakakent ilçesinde aynı ismi taşıyan kişinin kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdikten sonra ölüm raporu hazırlarken yapılan hata nedeniyle ölü göründüğünü öğrenen Şaban Er (67), 12 gün sonra ‘sağ’ olduğuna dair belgeyi aldı. Er, “Yeniden doğmuş gibi hissettim” dedi.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:52
Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: 'Ölü' olduğunu öğrenen yurttaş 'sağ' belgesine 12 gün sonra kavuştu
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs’ta ilaç almak için eczaneye gitti.

İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs’ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü. Şaban Er, 6 Mayıs’ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda ‘Ölü görünüyorsun’ dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

Şaban Er, konunun sebebini araştırdığında 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soyisimdeki Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi.

Yapılan yanlıştan dönüldü ve Şaban Er, 12 gün sonra Nüfus Müdürlüğü'nden ‘sağ’ olduğuna dair belge aldı.

"AKIL SAĞLIĞIMI KAYBEDEBİLİRDİM"

Şaban Er, “Bu olayı yaşadıktan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu. Bu süreçte birçok kişi bana yardımcı oldu, fakat 12 gün boyunca çektiğim sıkıntıyı anlatmak zor. Eğer süreç daha uzun sürseydi, gerçekten akıl sağlığımı kaybedebilirdim. Bir yanlışlık sizi öldürebiliyor. Bu süreçte akrabalarım ve arkadaşlarım beni aradı. Nüfus Müdürlüğü'nden ‘sağ’ belgesi aldıktan sonra ilaçlarımı alabildim. Sağ belgesini aldıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.


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