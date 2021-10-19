Eda Nur Kaplan'ın ölümünde yeni gelişme: 18 yıla kadar...
Başkentte intihara sürüklenen Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, olay tarihinde Eda Nur Kaplan'ın, arkadaşlık sitesinde tanıştığı öne sürülen Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.
Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Eda Nur Kaplan ile Yusuf Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.
CİNSEL SALDIRI İDDİANAMEDE YER ALDI
Burada Güzelyurt'un, kendisinde olmadığı söylenen Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:
"Cinsel saldırı eylemi, Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenmiştir. Bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde, Kaplan'ın, içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 102/3-a maddesi uyarınca, en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın Kaya hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
Eda Nur Kaplan, şüpheliler hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmişti.
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