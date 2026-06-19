Edebiyat ve sanatın nabzı Sarıyer’de atıyor

ERCAN ÇANKAYA

Sarıyer Edebiyat Günleri 2012’den bu yana İstanbul’da edebiyat ve sanatın nabzının attığı etkinliklerden biri olmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı’nın en güzel noktalarından biri olan Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen fuar, bu yıl Sarıyer Belediyesi Ritim Grubu’nun performansı ve Şiir Teknesi’nde lise öğrencilerinin şairler Kahraman Tazeoğlu ile Kerim Kaplan eşliğinde okuduğu şiirlerle başladı. 13. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin dün düzenlenen açılış törenine Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Meltem Yücel Pir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

40 yayınevi ve 300’ün üzerinde yazarın yer aldığı etkinliğin açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Edebiyat Günleri’nin temel amacının kitapları okurlarla buluşturmak ve düşün dünyasına katkı sunmak olduğunu belirtti. Sarıyer’de beş gün boyunca söyleşiler, imza günleri ve kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirileceğini ifade eden Aksu, sanata ve edebiyata hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak “Gelecek nesillere daha güzel bir Sarıyer, İstanbul ve Türkiye bırakmanın yolu düşün dünyasına yatırım yapmaktan geçiyor” dedi.

‘BABAM İLBER ORTAYLI’

Açılışın ardından gazeteci-yazar Demet Cengiz’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Babam İlber Ortaylı” söyleşisinde, yakın zamanda yaşamını yitiren Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı konuşmacı olarak yer aldı. Ortaylı, babasının mizah anlayışını, sert görünümünün ardındaki sıcak kişiliğini ve günlük yaşamından anılarını paylaşarak dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. İlk günün son etkinliğinde, Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamını konu alan “Adile” filmi gösterildi.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin ikinci günü de yoğun ilgi gördü. Programın ilk bölümünde yazar Elif Ezgi Balıkçı, “İçimdeki Işık” söyleşisinde 7-9 yaş grubu çocuklarla bir araya gelirken Aslı Tohumcu ise “Okurken Neredeyim?” başlıklı etkinlikte 8-11 yaş grubundaki çocuklara okumanın hayal gücünü geliştiren yönlerini anlattı.

Akşam programında hukukçu Nazan Moroğlu, “Kadın Haklarının Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı söyleşide kadınların eğitim ve hak mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de hâlâ 1 milyon 360 bin kadının okuma yazma bilmediğini belirten Moroğlu, kadın haklarının insan hakları olduğunu vurguladı. Yapay zekâ sistemlerinde de cinsiyet eşitsizliğinin görülebildiğine dikkat çeken Moroğlu, bazı işe alım algoritmalarının kadınları dezavantajlı konuma düşürdüğünü ve bu konuda dünyada önemli davalar açıldığını ifade etti. Kadın-erkek eşitliğinin demokrasinin temel kriterlerinden biri olduğunu söyleyen Moroğlu, dayanışma çağrısında bulundu.

BOĞAZ’IN SERİN ESİNTİSİNDE RUHİ SU TÜRKÜLERİ

Edebiyat Günleri’nin geleneksel etkinliklerinden Şiir Teknesi de ikinci gününde Boğaz’da edebiyat yolculuğunu sürdürdü. Şairler Turgay Yakut ve Pelin Ermiş’in seslendirdiği şiirler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Günün finalinde ise Şef Güney Yuşan yönetimindeki konserde halk müziğinin usta sanatçısı Ruhi Su’nun eserleri seslendirildi. Boğaz’ın serin esintisi eşliğinde söylenen türküler, dinleyicilere duygu dolu bir yaz akşamı yaşattı.

Söyleşiler, şiir dinletileri, imza günleri ve konserlerle devam eden 13. Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri, kültür ve sanatın farklı alanlarından isimleri Sarıyer’de buluşturarak edebiyatseverlere dolu dolu bir program sunmayı sürdürüyor.