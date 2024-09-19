Edirne açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvelik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Boztepe Burnu civarında bot tespit edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınarak Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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