Edirne açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:20

Enez Sahil Güvelik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Boztepe Burnu civarında bot tespit edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınarak Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #kaçak göçmen #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
Didim’de 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim’de 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler