Edirne Belediye Başkanı Akın'dan 'tehdit' açıklaması: 'Herkes haddini bilecek'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:00

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, hukuk dışı talepleri reddetmesi nedeniyle tehdit aldığını ifade etti. Akın, "Edirne Belediyesi’ni babalarının çiftliği sananlar, rant aracı görenler bugün bağırırlar. Eylem de yapsınlar, tehdit de etsinler. Tehdit de ediliyorum, etmeye de devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Akın, "Edirne Belediyesi’ni babalarının çiftliği sananlar, rant aracı görenler bugün bağırırlar. Eylem de yapsınlar, tehdit de etsinler. Tehdit de ediliyorum, etmeye de devam etsinler. Bir gram geri adım atarsam Edirne’de bana oy veren, vermeyen insanlara ihanet etmiş olurum. Ben bu koltuğa onlara hizmet etmek, hizmetkar olmak için oturdum. Koltuğu kaybedenler, bir kere daha düşünsünler neden kaybettiklerini. Neden kaybettiler; onlar sadece koltuğun peşindeydi. Ben o koltuğa Edirne’nin hizmetkarı olmak için oturdum" dedi.

"KİMSE HUKUK DIŞI TALEPLERİYLE GELMESİN"

Neden tehdit edildiğini açklayan Akın, "Çünkü ben bir hukukçuyum. Buradan da sesleniyorum; hukuk dışı taleplerinizle Edirne Belediye Başkanının huzuruna gelmeyin. Hukuk neyi söylüyorsa Edirne Belediyesi onu yapıyor. Edirne Belediyesi vatandaşı için ne faydalıysa onu yapıyor. Sadece o kadarını yapıyor" diye konuştu.

Akın, Edirne'deki otoparkları valilik kararıyla tahliye ettiğini ifade ederek, "Valilik karar almış, Edirne Belediyesi onu uygulayacak; otoparkları tahliye ediyorum. Sayıştay defalarca işgal edilen yerlerle ilgi tenkit etmiş, Edirnelilerin olanı Edirnelilere veriyorum. Herkes şunu bilsin; bana her türlü eleştiride bulunabilirsiniz, basın olarak. Siyasiler bana eleştiride bulunabilirler. Ama beni tek bir şeyle yargılayamazlar; bu Edirne’nin bir kuruşu için ben gece gündüz çalışıyorum" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

29 Ekim kutlamaları kapsamında gerçekleşen Gökçe konserinin fatura bedeline ilişkin konuşan Akın, açıklamlarını şöyle sürdürdü:

"Benimle çalışmadın, bana neyin şantajını yapıyorsun. Siz kimsiniz, bununla ilgili inceleme mi yapılacak? Biz kendimiz verelim incelesinler, hiçbir eksik gedik yok. Bu konser muhabbetinin nereden çıktığını, o seslerin neden yükseldiğini çok iyi biliyorum. Bir yere vuruyorum, bin yerden geliyor. Çünkü Edirne Belediyesi’nin hukuksuz işlere kapısı kapandı. Herkes bunu böyle bilecek, buna alışacak. Açık, şeffaf yönetime alışacaklar. Ben kendi iç denetim mekanizmamı işletiyorum. İlgililer herhangi bir eksik gördüğünde, hemen sürecimi işletiyorum. Teftiş Kurulu Müdürlüğünden bakanlık onayımı bekliyorum. Beni dışarıdan birinin incelemesine gerek yok. Ben zaten kendim bunu yapıyorum" dedi.