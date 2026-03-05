Edirne'de aracının içinde vurulmuş halde ölü bulundu: Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karlıköy’de meydana geldi.

İddiaya göre, Karlıköy Göleti mevkisinde park halindeki bir aracın sürücü kısmında tabancayla başından vurulmuş bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ersin Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma yaptığı incelemede araçta tabanca buldu. İntihar ettiği değerlendirilen Çetin’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Evli ve 2 çocuk babası Ersin Çetin’in, olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından ‘Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim’ yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.