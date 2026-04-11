Edirne'de lunaparkta eğlence ölümle bitti: İşletmeci ve çalışan tutuklandı

11.04.2026 10:07:00
Güncellenme:
DHA
Edirne'de Sedat Çoktaş'ın (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi.

Sedat Çoktaş, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışanın ifadelerine başvuruldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

