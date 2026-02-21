Edirne’de polisten kaçan 14 yaşındaki sürücüye rekor ceza!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 12:08:00
DHA
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Küçük yaştaki sürücüye kural ihlalleri nedeniyle toplam 28 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B.’ye (14), 28 bin 875 lira ceza kesildi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde, K.B. yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya çalışan sürücü, polisin takibi sonucu 19 Mayıs Caddesi’nde yakalandı.

K.B.’ye ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘Yaya yollarında araç kullanmak’ ve ‘Dur ikazına uymamak’tan toplam 28 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi. 

