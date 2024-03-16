Edirne sınır kapısında 15 kilometrelik TIR kuyruğu: 10 saat sıra bekleniyor
Türkiye'nin Bulgaristan'a sınır kapısı olan Hamzabeyli'de 15 kilometreyi bulan TIR kuyruğu oluştu. Yurttaşlar duruma tepki gösterdi.
Türkiye'den Avrupa'ya açılan Hamzabeyli sınır kapısında işlemlerin uzun sürmesi nedeni ile yoğunluk yaşandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.
Tır şoförü Recai Yalçın, kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu söyledi.
"İŞLEMLER ÇOK UZUN SÜRÜYOR"
Taşıdığı yükü Polonya'ya götürdüğünü belirten Yalçın, "Tır kuyruğu Bulgaristan'dan kaynaklanıyor. İşlemleri çok uzun sürüyor. 10 dakikada bir araç alıyorlar. Türkiye'de işlemler 1-2 dakika sürüyor. Karşı kapıdan araç alınmadığı sürece burada kuyruk uzuyor" dedi.
Almanya'ya giden Abdullah Çakmak da yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini ifade etti.
Hafta sonu sıranın daha da uzadığını dile getiren Çakmak, "Bulgaristan'ın sınır kapıları Türkiye'nin artan ihracatına cevap veremiyor. Sorun çözülürse ihracatımız da hızlanacaktır" diye konuştu.
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