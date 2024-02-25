Sınır kapısında 51 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:25

Güncelleme: 25.02.2024 - 09:25

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurtdışına çıkış yapmak için farklı zamanlarda gelen iki tırı durdurdu.

Arnavutluk plakalı iki tırda yapılan aramada dorselere gizlenmiş 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sürücüler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.