Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." denildi.
Kıymetli Edirneliler;— Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) January 20, 2024
İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle,
??Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
20.01.2024 tarihi itibariyle
?Motosiklet
?Elektrikli scooter ve
?Motokuryelerin
??Trafiğe çıkışlarına
İZİN VERİLMEYECEKTİR?? pic.twitter.com/juLH4Td6tX
Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- Birçok ilin milli eğitim müdürü görevden alındı!
- Motorine büyük zam pompaya yansıdı
- Gerilim sonrası İran harekete geçti
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- Hukuksuzluğun sorumlusunu buldu!
- Bakan Şimşek açıkladı: Yasal işlemler başlatılacak
- Hiçbir isteği geri çevrilmeyen kiracı!