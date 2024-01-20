Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:20

Güncelleme: 20.01.2024 - 22:33

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." denildi.

Kıymetli Edirneliler;



İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle,



??Trafik seyir ve can güvenliği için,



Bir sonraki duyuruya kadar,



20.01.2024 tarihi itibariyle



?Motosiklet

?Elektrikli scooter ve

?Motokuryelerin



??Trafiğe çıkışlarına

İZİN VERİLMEYECEKTİR?? pic.twitter.com/juLH4Td6tX — Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) January 20, 2024

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.