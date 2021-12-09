Edirne Valisi açıkladı: Selimiye Camii, kısmen ibadete kapatılıyor

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:42

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte katıldığı toplantıda, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Selimiye Camisi'nde restorasyon işinin kısa süre içinde başlayacağını belirten Vali Canalp, vatandaşların hem ibadetlerine, hem de ziyaretlere devam etmelerini sağlamak istediklerini belirtti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bu nedenle müteahhit firmayla yeni bir çalışma yaptığını dile getiren Canalp, yakın süreçte kılınacak son cuma ile caminin kısmen kapanacağını ifade etti.

"KILINACAK SON CUMA İLE KISMEN KAPATILACAK"

Restorasyon sırasında vatandaşların ibadetlerine de ziyaretlerine devam etmelerini sağlamak istediklerini belirten Vali Canalp, "Yapılmış olan restorasyon planlamasını şu anda belli bir değişikliğe uğratma zorunluluğumuz var. Çünkü bir tarafından restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmamız lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firmayla yeni bir çalışma yapıyor. Bizim, 3,5 yıllık dönem boyunca hem Selimiye'nin restorasyonunun yapılması ama aynı zamanda caminin de kubbesi görülebilir şekilde, insanların geldikleri zaman Selimiye'yi her şeyiyle restorasyon altında bir cami olarak görseler dahi, o bütünlüğü görebilecekleri şekilde, geldiklerine de değer şekilde restorasyonu devam ettirecek yeni bir çalışmayı şu anda yapıyorlar. Yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son cumamızı da kılacağız ve o kılmış olduğumuz son cumadan sonra da artık kısmi olarak da Selimiye'de belli bir bölümünü kapatmış olacağız" diye konuştu.