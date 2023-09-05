Edirne Valisi'nden hayvan sahiplerine yönelik talimat

Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:01

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:02

Edirne Valisi Yunus Sezer, sahil köylerinde sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakanların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verdi.

“ZENGİNLERİN FANTEZİLERİ İLE UĞRAŞACAK HALİMİZ YOK”

Sezer, "Ben de başıboş köpek istemiyorum. Ona göre bir tedbir geliştireceğiz. Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum. Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. ‘Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın’ Böyle bir şey istemiyorum. Zenginlerin fantezileri ile uğraşacak halimiz yok bizim. Onlar da bir can. Burada böyle bırakıp gidiyorlar. Açık alanda her şey tehlikelidir. Aç kalıyor hayvan. Emniyet ve jandarma teker teker köpeklerin sahiplerini tespit edecek ve tebligat yapacak. Terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar” dedi.