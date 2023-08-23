Çanakkale saatlerdir yanıyor: Yangından kaçarak kuytuya sığınan hayvanlar böyle görüntülendi

Çanakkale Damyeri mevkiinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken; bir yandan da hayvanlar kurtarılmaya çalışılıyor. Son olarak yangından kaçan hayvanların bir köşede saklanmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:55
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Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edilirken, 4 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopter ve uçaklar da yeniden kullanılmaya başlandı. 

HAYVANLAR KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Sosyal medyada yayımlanan hayvan kurtarma görüntüleri de yangının yaşamın her alnını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.  Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da hayvanlar kurtarılmaya çalışılıyor.

KUYTUYA SAKLANDILAR

Çanakkale'deki yangına 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ile müdahale edilirken o yangından kaçan hayvanlar da bir kuytuya saklandı.

Tekin Uğurlu isimli bir yurttaş da o hayvanları saklandıkları yerde bularak kurtardı.

Kuytuya saklanan hayvanları kurtaran kişinin kaydettiği o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


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