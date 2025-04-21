Kaçak göçmenleri minibüse dolduran şahıs tutuklandı
Hatay’da durdurulan bir minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Nisan’da Defne uygulama noktasında durdurulan minibüste arama yapıldı.
Araçta 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi M.M.M. gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #hatay #göçmen #kaçak göçmen
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