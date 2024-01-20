Edirne ve Kırklareli'nde onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne 18, Kırklareli'nde ise 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerine gönderildiği aktarıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- Köylüler kazandı, proje iptal edildi!