Edirne ve Kırklareli'nde onlarca düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne 18, Kırklareli'nde ise 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerine gönderildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:28
Edirne ve Kırklareli'nde onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.


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