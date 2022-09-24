Edirne'de 100 yıllık ahşap bina alevlere teslim oldu
Edirne'de 100 yıllık ahşap binada çıkan yangında, binanın 3. katı alevlere teslim oldu.
Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan Selma Baraz'a ait 100 yıllık ahşap binanın 3.katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 2. kata da sıçradı.
Yangın esnasında evde bulunan 68 yaşındaki Selma Baraz ve köpeği komşuları tarafından evden çıkartıldı. Zamanla yarışan komşular, yaralanma ve can kaybının önüne geçti.
Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, evin bazı bölümleri kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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