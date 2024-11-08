Edirne'de 11 düzensiz göçmen yurda girerken yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Edirne'de 11 düzensiz göçmen yurda girerken yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:14

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #suriye #afganistan #EDirne

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