Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:43

Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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