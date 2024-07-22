Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:46
Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala'ya bağlı Paşaköy ile Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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