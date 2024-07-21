Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:55
Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 10 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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