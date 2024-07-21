Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 10 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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