Edirne'de 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Edirne'de bir panelvanda 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu B.D'nin kullandığı aracı kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Yapılan incelemede halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretilen sahte parfümlerin ünlü markalara ait gibi görünen şişelere doldurulduğu belirlendi.
Jandarma karakoluna götürülen B.D. hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldı.
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