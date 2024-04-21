Arnavutköy'de sahte parfüm operasyonu: 64 bin şişe ele geçirildi

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:58

Güncelleme: 21.04.2024 - 14:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince Arnavutköy ilçesinde bulunan bir depoya operasyon yapıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, dünyaca ünlü markaların etiketleri kullanılarak üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 64 bin dolu parfüm şişesi, 104 bin 250 etiket ve 39 bin 370 boş kutu ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.