Edirne'de 125 litre etil alkol ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler B.T. ve H.S. gözaltına alındı.
İlgili Haberler
- Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi: 3 kişi öldü
- Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
- İzmir'de yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
En Çok Okunan Haberler
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Kağıt kıtlığından bazı okullarda sınavlar ertelendi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat