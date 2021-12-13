Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.
3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Bu sabah Yalova Çınarcık'ta da metil alkolden yaptıkları içkiyi içtikleri belirtilen 2 arkadaşın hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
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