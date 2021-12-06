İzmir'de yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, yılbaşı öncesinde depoya yapılan baskında 2 ton 70 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.
İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi.
Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el koyuldu.
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