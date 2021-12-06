İzmir'de yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:09

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi.

Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el koyuldu.



