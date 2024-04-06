Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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