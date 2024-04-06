Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:20
Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Güvenlik güçleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


EDirne haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen haberleri düzensiz göçmen haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı!

Bodrum açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı!
Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı

İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş

Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!