Ali Yerlikaya açıkladı: 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 559 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kaçak göçmenlere yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen "KALKAN-18" operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:48
Ali Yerlikaya açıkladı: 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 559 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden 'KALKAN-18' operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

5 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “KALKAN-18” operasyonlarında;

20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve  559 düzensiz göçmen yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da 4 gün devam eden operasyonlarda;

Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin, 13'ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. 

Operasyonlar sonucu: 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.


adli kontrol haberleri Çalışan haberleri el konuldu haberleri

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 18 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 18 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı
Ali Yerlikaya açıkladı: Nusret saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

Ali Yerlikaya açıkladı: Nusret saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
Ali Yerlikaya, iftarda Murat Kurum için oy istedi: 'İstanbul'u muradına erdirecek miyiz?'

Ali Yerlikaya, iftarda Murat Kurum için oy istedi: 'İstanbul'u muradına erdirecek miyiz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçime saatler kala seçim yasaklarının ayrıntıları

Yerel seçime saatler kala seçim yasaklarının ayrıntıları
Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…

Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…
Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!

Murat Kurum bunu nasıl açıklıyor? TOKİ'den bile ucuza almış!
İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Yıldız: 43 mahalleye Esenbucks açılacak

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Yıldız: 43 mahalleye Esenbucks açılacak