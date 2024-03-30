Ali Yerlikaya açıkladı: 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 559 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:48

Güncelleme: 30.03.2024 - 17:48

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden 'KALKAN-18' operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

5 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “KALKAN-18” operasyonlarında;

20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da 4 gün devam eden operasyonlarda;

Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin, 13'ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlar sonucu: 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.