Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #EDirne #göçmen #kaçak göçmen
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