Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:51

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 17 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli #göçmen #kaçak göçmen

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