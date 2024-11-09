Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 17 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #Kırklareli #göçmen #kaçak göçmen
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