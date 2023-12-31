Edirne'de 153 kaçak göçmen, 6 organizatör şüphelisi yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 153 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurlarınca son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 153 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.
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