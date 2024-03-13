Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
EDirne haberleri göçmenler haberleri göçmen haberleri düzensiz göçmen haberleri düzensiz göç haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- İki dev kulüpten Süper Kupa kararı!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Gezici Araştırma'dan 'Adana' anketi
- Eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı