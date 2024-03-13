Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:01
Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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