Edirne'de bir haftada 232 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 232 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:41
Edirne'de bir haftada 232 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde 232 düzensiz göçmeni yakaladı. Haklarında yasal işlem yapılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla da 11 şüpheli gözaltına alındı, 7 araca el konuldu.

 

 

 

 


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