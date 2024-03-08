Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:48
Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensez göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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