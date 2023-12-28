Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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