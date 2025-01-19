Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:50

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #EDirne

İlgili Haberler

Meloni'den düzensiz göç çıkışı: İtalya sayesinde düştü

Meloni'den düzensiz göç çıkışı: İtalya sayesinde düştü
Ege'de can pazarı... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!

Ege'de can pazarı... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!
Yasadışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı!

Yasadışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler