Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:24

Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #kaçak göçmen

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