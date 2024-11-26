Tekirdağ’da operasyon: 12 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Tekirdağ’da Ergene E-80 Avrupa Otoyolu’nda düzenlenen kaçak göçle mücadele uygulamasında 12 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ’da operasyon: 12 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:05

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı unsurları ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım 2024 tarihinde Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan bir araçta farklı uyruklardan toplam 12 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, yakalanan yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Uygulama sırasında ele geçirilen aracın da incelemeye alındığı bildirildi.


Etiketler: #tekirdağ

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