Tekirdağ’da operasyon: 12 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:05

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:07

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı unsurları ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım 2024 tarihinde Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan bir araçta farklı uyruklardan toplam 12 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, yakalanan yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Uygulama sırasında ele geçirilen aracın da incelemeye alındığı bildirildi.