Tekirdağ’da operasyon: 12 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
Tekirdağ’da Ergene E-80 Avrupa Otoyolu’nda düzenlenen kaçak göçle mücadele uygulamasında 12 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı unsurları ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım 2024 tarihinde Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik bir uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında durdurulan bir araçta farklı uyruklardan toplam 12 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Organizatör gözaltına alınırken, yakalanan yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Uygulama sırasında ele geçirilen aracın da incelemeye alındığı bildirildi.
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