Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #EDirne #göçmen #kaçak göçmen
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