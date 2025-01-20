Edirne'de 19 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #EDirne #kaçak göçmen #göçmen
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