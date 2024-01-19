Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.B. ve C.B.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
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