FETÖ üyeliğinden aranan 10 firari hükümlü Aydın'da yakalandı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:44

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:44

Aydın İl jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, dün sabah saatlerinde Efeler ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan muhabir A.A., 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dershane kurum müdürü S.H., 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan avukat A.B., 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.D., 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.K., 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan meslekten ihraç öğretmen Ş.T., 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K., 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan meslekten ihraç memur Ö.K., 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası hükümlüler, cezaevine gönderildi.