Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Sıfat belli, suç belli değil!
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Sunal ailesinden telif davası!
- Büyükşehir sıkıntısı!