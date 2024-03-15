Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:10
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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