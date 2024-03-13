Sahte seyahat belgesiyle seyahat eden kaçak göçmenler yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında yapılan kimlik kontrolünde sahte seyahat belgesi ile seyahat eden 7 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:35
Sahte seyahat belgesiyle seyahat eden kaçak göçmenler yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar sürüyor. 

Edinilen bilgiye göre, Serçeköy Mahallesi Jandarma Yol Kontrol Noktası’nda yapılan kimlik kontrolünde 7 kaçak göçmenin sahte seyahat belgesi ile seyahat ettiği tespit edilerek yakalandı. 

Yakalanan kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecekleri belirtildi.


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