Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşeçiftliği köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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