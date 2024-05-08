Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:35
Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşeçiftliği köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.


EDirne haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen kaçakçılığı haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

Bulgaristan göçmeninin tescil kaydı nasıl düzeltilir?

Bulgaristan göçmeninin tescil kaydı nasıl düzeltilir?
Göçmen kaçakçılığından yargılanan 2 şahsa ceza yağdı

Göçmen kaçakçılığından yargılanan 2 şahsa ceza yağdı
İzmir sularında can pazarı: 47 göçmen kurtarıldı

İzmir sularında can pazarı: 47 göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!
Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu

Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu
Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
Karsu evleniyor… Düğüne kraliçeyi de çağırdı

Karsu evleniyor… Düğüne kraliçeyi de çağırdı
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama

İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama
Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu