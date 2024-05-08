Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:35

Güncelleme: 08.05.2024 - 18:35

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşeçiftliği köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.