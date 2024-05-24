Edirne'de 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı.
Araçlarda yapılan aramada 200 avro, 7 bin 210 lira ve telsiz ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Ş.D. ve N.R. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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